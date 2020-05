Blankenberge zal deze zomer geen reservatiesysteem gebruiken op het strand.

Blankenberge zal deze zomer geen reservatiesysteem gebruiken op het strand. Dat meldt burgemeester Daphné Dumery. Het strand zal opgedeeld worden in zones waarbij elke badgast plaats zal kunnen nemen aan een windzeil. Als daar geen plaats meer is, wordt de zone afgesloten. De maximumcapaciteit wordt op 10.000 bezoekers gesteld.

Anders dan Oostende, zal Blankenberge deze zomer niet werken met een reservatiesysteem. In plaats daarvan zal het strand opgedeeld worden in vijf zones op het zachte zand. Elke persoon zal een oppervlakte van 6 vierkante meter krijgen. Die zone wordt afgebakend door een strandzeil en mag bezet worden door één 'bubbel'.

Strandteams van jobstudenten zullen erop toezien dat iedereen bij een zeil gaat zitten. Wanneer de zones vol zijn, zullen de beachteams de zone afsluiten en mensen doorverwijzen naar andere zones.

Maximum aantal badgasten

Op het strand zal een maximumcapaciteit gelden van 10.000 personen. 'Dat is één derde van de normale maximumcapaciteit op absolute topdagen. Vorige zomer waren er slechts vijf van die topdagen', vertelt burgemeester Daphné Dumery. De stad zal ongeveer 1.000 windschermen aankopen. Op de dijk zal er tweerichtingsverkeer komen voor voetgangers en ook op de toegangstrappen tot het strand zal tweerichtingsverkeer gelden.

De stad zal zo'n 100 jobstudenten aanwerven om bezoekers en inwoners te sensibiliseren op het strand en in het centrum. Voor de strandbars zal een maximum aantal personen worden vastgelegd per lot. Dat aantal ligt momenteel nog niet vast. Strandbaruitbaters zijn zelf vrij hun infrastructuur in te delen.

