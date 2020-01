Het Horta Museum in de Brusselse gemeente Sint-Gillis heeft bekendgemaakt dat het vanaf 19 maart het tekenatelier van Victor Horta opent voor het publiek.

De ruimte zal dienst doen als opslag- én tentoonstellingsruimte. Van 19 maart tot 21 juni loopt in het Horta Museum de nieuwe tentoonstelling 'Het Art Nouveau Ornament'. Met meer dan 80 tekeningen, waarvan er 61 nog nooit eerder vertoond werden, duikt het museum in de eigenlijke creatie van kunstenaars en architecten aan het einde van de XIXe eeuw.

Werken van onder meer William Morris, Henry van de Velde en Charles R. Mackintosh illustreren hoe een eerste potloodschets uiteindelijk leidt tot een stof of behangpapier met de mooiste motieven en ornamenten. Via de vier thema's eclecticisme, natuur, stilering en geometrie komen alle trends van de Art Nouveau aan bod.

Die gelegenheid grijpt het Horta Museum aan om het atelier van Victor Horta, dat zich op de tweede verdieping bevindt, nu definitief open te stellen voor het publiek als permanente zaal. Het voormalige atelier is ontdaan van haar originele meubilair, maar krijgt een dubbele functie.

Enerzijds zal het dienstdoen als depot van het Museum voor Kunst en Geschiedenis, en 480 mallen in plaaster van Victor Horta huisvesten. Anderzijds wordt er in de ruimte ook een collectie van 260 objecten in ijzer bewaard. Ze worden er zowel gestockeerd als tentoongesteld en zorgen zo voor een mooi evenwicht in de in het licht badende kamer.

