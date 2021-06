Van 26 juni tot 3 oktober 2020 nemen kunstenaars, muzikanten en schrijvers je mee op sleeptouw in het Nachte­galenpark tijdens de wandelexpo 'Outdoor Hiking with Sound & Other Fi­reworks'.

Weeral wandelen zeg je? Zet die reserves toch maar aan de kant, want de wandeltentoonstelling 'Outdoor Hiking with Sound & Other Fireworks' zorgt voor een totaal andere beleving dan het typische coronatoertje in het park.

Op het eerste zicht is er buiten de infopanelen weinig te zien, maar via een smartphone en hoofdtelefoon of oortjes onthullen de geluidsfragmenten zich aan de bezoekers op verschillende plaatsen in de parken Vogelenzang, Middelheim en Park Den Brandt.

De deelnemende kunstenaars werden uitgenodigd om een nieuw geluidsfragment te creëren voor een specifieke locatie in het park. Het project, dat werd samengesteld door Josine De Roover van Het Bos en Glenn Geerinck van Cultuurhuis de Warande, bestaat uit verschillende soorten artistieke interventies, waaronder muzi­kale soundscapes, tekstuele interventies, experimentele muziekstukken of ritmi­sche klanken die toegevoegd worden aan het landschap van het Nachtegalenpark.

'Of het nu muziek is, woorden, tekst of een gedicht in rapvorm, geluid kan heel verbeel­dend werken', zeggen Josine De Roover en Glenn Geerinck. 'Het is net die interactie tussen beeld en geluid die we interessant vinden; geluidskunst is voor ons een heel breed begrip, net zoals je dat voor beelden­de kunst zou kunnen zeggen.'

Als wandelaar stippel je een zelf een traject uit langs de bijdragen. Volg de groen-witte infoborden aan de verschillende ingangen van het park en koraalroze signalisatiepalen waar je de kunstwerken kan activeren met een QR-code op je smartphone.

Een greep uit de lijst van deelnemende kunstenaars: Joachim Badenhorst, Michaël Brijs, Hantrax, Lodewijk Heylen, Sis Matthé, Mauro Pawlow­ski, Koen Sels, Dennis Tyfus, Younes van den Broeck & Velma Spell.

