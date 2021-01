De Hoge Venen worden zaterdag en zondag opnieuw opengesteld voor het verkeer, nadat het gebied de voorbije twee weekends gesloten was om 'massatoerisme' te vermijden.

Het besluit om de Hoge Venen opnieuw te openen werd genomen door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeenten Jalhay, Waimes, Malmedy en Eupen.

In de kerstvakantie kreeg het natuurgebied te maken met een grote toestroom aan toeristen, wat de gouverneur van de provincie Luik deed beslissen om de voorbije twee weekends geen verkeer toe te laten in de streek. Komend weekend is verkeer wel opnieuw mogelijk. In de Hoge Venen zijn de parkings van Drossart, Baraque Michel, Mont Rigi, Signal de Botrange en Peak Brouwerij toegankelijk. Parkeren mag enkel op de aangewezen delen. De gemeentes wijzen erop dat de politie extra zal controleren. Campers mogen nog steeds niet parkeren of overnachten buiten de nationale wegen. Zij worden omgeleid naar de officiële campings van Sourbrodt, Baugnez, St. Vith, Malmedy en Eupen.

Aan bezoekers wordt gevraagd om meer aandacht te besteden aan het proper houden van de omgeving. Na het weekend volgt een evaluatie om te bekijken of de maatregelen volgende weken nog aangepast moeten worden. (Belga)

