De Brusselse kerstmarkt vindt dit jaar niet plaats, maar de stad Brussel zorgt dat de kerstsfeer niet ver weg is voor haar inwoners. Kilometers aan versiering dompelen de hoofdstad in licht.

De kerstversiering in de straten van Brussel moet voor dat sprankeltje hoop zorgen nu de tweede coronagolf er opnieuw voor zorgt dat mensen zoveel mogelijk thuis moeten blijven. In totaal zorgt Brussels by Light voor 16,4 kilometer lichtversieringen en 8,8 kilometer slingers die de hoofdstad doen oplichten. Het initiatief breidt zich bovendien uit naar een tiental nieuwe straten en wijken. De stad Brussel hoopt zelfs dat de sfeerverlichting aan het eind van het jaar nog dienst kan doen wanneer de winkels mogelijk heropenen, want de kerstsfeer strijkt neer in 142 grote en kleinere winkelstraten.

In de Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen sloeg de Stad Brussel de handen in elkaar met de Belgische ontwerper Charles Kaisin voor een monumentale eyecatcher. Duizenden gouden origami vogels zorgen er voor een betoverend effect. En ook op de binnenplaats van het Brussels stadhuis op de Grote Markt komt er een indrukwekkende origami zuil van acht meter hoog.

De traditionele kerstboom op de Grote Markt komt dit jaar vanuit de Hoge Venen in de vroege ochtend aan op donderdag 18 november. Op zondag 22 november wordt de boom versierd in het symbolische thema 'vernieuwing'.

