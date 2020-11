De stedelijke musea in Hasselt - het Jenevermuseum, het Stadsmus en het Modemuseum Hasselt - openen vanaf dinsdag opnieuw de deuren.

Ook het Gallo-Romeins Museum in Tongeren is klaar om op 1 december terug open te gaan. Het Openluchtmuseum in Bokrijk is al sinds oktober geopend als gratis wandelpark en zal open blijven tot en met 3 januari.

In de drie musea van de stad Hasselt lagen de plannen voor een heropening klaar. Dat zal gebeuren met dezelfde coronamaatregelen, waarbij bezoekers online een ticket kopen en een tijdslot reserveren. 'Het scenario was wel voorzien, maar wij zijn ook verrast. We zijn blij dat we de werking terug kunnen openzetten', zegt Hasselts schepen van Cultuur Joost Venken (RoodGroen+). 'We weten hoe we maatregelen kunnen nemen. Hier en daar zijn er wat verfijningen, maar op zich zal het vergelijkbaar zijn met de vorige keer.'

Het Gallo-Romeins Museum in Tongeren opent dinsdag eveneens de deuren. 'We hoopten om 14 december te kunnen heropenen, dus het is een verrassing dat het vervroegd is. Dit weekend gaan we alles in het werk stellen om al te openen', zegt An Christaens (CD&V), schepen van Cultuur in Tongeren. 'We gaan een paar extra schermen plaatsen, maar de coronamaatregelen waren er natuurlijk al. Het is dus kwestie van de tools weer open te stellen voor registratie. De verfwerken die aan de gang waren, worden ook even gestopt zodat bezoekers alles kunnen bekijken.'

Jenevermuseum

Het museumwandelpark en de openluchtspeeltuin in Bokrijk blijven geopend tot en met zondag 3 januari. Die beslissing werd eerder deze maand al genomen, dus de nieuwe maatregelen veranderen niets aan de huidige werking. In normale omstandigheden is Bokrijk in deze periode van het jaar ook niet als museum geopend. Er zal dit jaar ook geen winterevenement in samenwerking met het provinciaal domein Dommelhof plaatsvinden.

In Antwerpen daarentegen wachten de musea af tot na de publicatie van het ministerieel besluit. 'De beslissing of we op 1 december kunnen heropenen, wordt maandag genomen. Van zodra het ministerieel besluit er is, wachten wij op een 'go' van de burgemeester', zegt Nadia De Vree, persverantwoordelijke voor de musea in Antwerpen.

