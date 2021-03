De Haspengouwse gemeenten in Limburg bereiden zich momenteel volop voor op de komst van bloesemtoeristen in de paasvakantie. Van extra toiletten tot bloesempatrouilles: 'We hopen dat het doenbaar blijft en geen overrompeling wordt'.

'Het bloesemseizoen is sowieso druk, maar ik hoop dat het doenbaar blijft en dat het geen overrompeling wordt', zegt burgemeester van Borgloon Eric Awouters (Open VLD-STROOP).

In april komen de bloesems aan de Haspengouwse fruitbomen, wat heel wat wandelaars en fietsers naar de fruitstreek lokt. Er wordt verwacht dat de eerste bloesems dit weekend al een beetje zullen ontluiken, om in de loop van de paasvakantie tot volle bloesem te komen. Richting het einde van de paasvakantie volgen dan de roze appels.

Bloesempatrouilles

De stad Sint-Truiden heeft een online bloesemmeter om de ontwikkelingen in de gaten te houden. In Sint-Truiden blijken de boekingen voor overnachtingen vlot te lopen. Het stadsbestuur zet 'bloesempatrouilles' - politieagenten en stewards - in om alles in goede banen te leiden als er te veel volk zou opdagen. De stad heeft ook een tweede fietspunt voor de verhuur van fietsen geopend.

'We zijn helemaal klaar om onze toeristen te ontvangen. We hebben niet ingezet op evenementen omdat het heel moeilijk is om coronaproof te organiseren, maar we hebben wel onze wandel-, fiets- en vesparoutes in de kijker gezet', zegt de Truiense schepen van Toerisme Hilde Vautmans (Open Vld). 'We hopen dat mensen op die manier cororonaproof komen genieten en we denken echt wel dat het grondgebied groot genoeg is.'

Naar toilet aan de doorkijkkerk

Ook in Borgloon worden heel wat bloesemtoeristen verwacht, onder meer aan de populaire doorkijkkerk. 'Wij zijn vooral bezig om te kijken hoe we kunnen zorgen dat mensen naar het toilet kunnen gaan', aldus burgemeester Awouters. 'In het centrum is er wel een openbaar toilet, maar langs de fiets- en wandelroutes is dat niet evident. We gaan een paar extra locaties proberen te openen, die ook steeds gekuist en ontsmet moeten worden.'

Het stadsbestuur van Borgloon zet eveneens in op politiecontroles met de fiets en motor. 'Dat is iets wat wel elk jaar doen. We gaan het van dag tot dag opvolgen en kunnen op drukke plaatsen ook stewards inzetten', stelt Awouters. 'Er is buiten veel ruimte, dus ik hoop dat de mensen afstand houden en hun gezond verstand gebruiken.'

