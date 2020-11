Voor de derde keer in twee jaar tijd verwacht Pairi Daiza een geboorte bij de Aziatische olifanten, een bedreigde diersoort.

De 9-jarige koe Soraya zal, als alles goed verloopt, rond de jaarwisseling voor het eerst moeder worden. Dat meldt het dierenpark in een persbericht.

Vader van het toekomstige kalfje is de 19-jarige kweekstier Po Chin. Hij verwekte in Pairi Daiza eerder al de kalfjes Ta Wann, Malee en Luna, en kan dus voor de vierde keer vader worden.

Met het nieuwe babyolifantje zal de kudde 23 leden tellen, waarvan 21 Aziatische en 2 Afrikaanse. Het dierenpark huisvest al geruime tijd de grootste olifantenkudde van Europa.

. © Pairi Daiza

Omdat Soraya voor de eerste keer moeder wordt, zijn de kansen op complicaties hoger dan bij een ervaren olifantenmoeder. De dierenartsen, verzorgers en experts zijn dus extra waakzaam, al loopt de zwangerschap tot nu toe perfect.

Volgens de rode lijst van de Internationale Unie voor Natuurbescherming (IUCN) is de populatie Aziatische olifanten in het wild met minstens de helft verminderd in de laatste drie generaties, vooral door stroperij en verlies van natuurlijke habitat. De laatste ramingen gaan uit van 40.000 à 50.000 dieren in het wild.

Pairi Daiza werkt actief mee aan het Europees kweekprogramma (EEP) onder coördinatie van de Europese Vereniging van Dierentuinen en Aquaria (EAZA). Het dierenpark hoopt op een dag zijn droom waar te maken om Aziatische olifanten vanuit gevangenschap te herintroduceren in hun natuurlijke habitat: de wouden van Zuid-Oost-Azië.

