'Grootste bloem ter wereld' staat in bloei in de Plantentuin van Meise

De reuzenaronskelk staat opnieuw in bloei in de Plantentuin van Meise. Het is de veertiende keer dat de plant in bloei komt te staan, en ook al de tweede keer dit jaar. De plant meet twee meter en achttien centimeter, wat haar de titel 'grootste bloem ter wereld' oplevert.

. © Getty Images