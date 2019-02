Goed nieuws uit Pairi Daiza: witte neushoorn Madiba is zwanger

Dierenpark Pairi Daiza maakte bekend dat neushoorn Madiba een kalfje verwacht in het najaar. Dat is goed nieuws voor deze neushoornsoort, die nog steeds in acuut gevaar is door stropers.

Pairi Daiza telt een groep van vier zuidelijke witte neushoorns, een ondersoort van de witte neushoorn: mannetje Jobi, zijn vrouwtjes Madiba en Eleonore, en het kalfje van Eleonore, Sethemba, dat in maart 2016 werd geboren in het dierenpark. Pairi Daiza neemt met haar kudde actief deel aan het EEP (European Endangered Species Programme) en de vreugde bij de verzorgers was dan ook groot toen ze onlangs vaststelden dat Madiba - die in 2012 vanuit een Zuid-Afrikaans park naar Pairi Daiza kwam, voor het eerst zwanger is.

Als alles goed gaat, wordt het kalf verwacht eind 2019. De draagtijd van een neushoorn bedraagt gemiddeld tussen zestien en achttien maanden.

De zwangerschap van Madiba is goed nieuws voor de zuidelijke witte neushoorns, een soort die in de 20e eeuw op een paar honderd exemplaren na zo goed als uitgestorven was. Terwijl hun aantal in de laatste decennia opnieuw gestegen is, blijven deze dieren in acuut gevaar door stroperij, zegt Pairi Daiza.

Hoewel de populatie intussen opnieuw geschat wordt op zo'n 20.000 exemplaren (telling van 2015), werden in 2017 nog meer dan duizend neushoorns neergeschoten door stropers die uit zijn op hun hoorn. Op de zwarte markten worden deze hoorns nog steeds voor grof geld verkocht omdat ze ten onrechte als een afrodisiacum bestempeld worden. 'De zwangerschap van Madiba is alvast een stap in de goed richting', aldus nog het dierenpark.