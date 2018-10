Goed nieuw uit Pairi Daiza: orang-oetan geboren

De orang-oetan baby kreeg de naam Sungai mee, wat rivier betekent in het Indonesisch. Het is nog niet geweten of Sungai een mannetje of een vrouwtje is.

Sungai is op natuurlijke wijze verwekt en geboren, wat bijzonder goed nieuws is voor de diersoort. De orang-oetans zijn bedreigd en hun aantal neemt langzaam maar zeker af. Ze worden niet alleen bedreigd door stropers, maar ook hun natuurlijke habitat wordt vernield om er palmolieplantages van te maken. Volgens schattingen leven er in het wild nog 13.800 orang-oetans.

Liefde op het eerste gezicht

In Pairi Daiza verblijven nu zes orang-oetans. Ze zijn oorspronkelijk afkomstig van het noorden van het Indonesische eiland Sumatra. Tussen de kersverse ouders Sinta en Gempa was het meteen liefde op het eerste gezicht, ondanks hun leeftijdsverschil. Ze zijn allebei in 2016 naar het dierenpark gekomen om deel te nemen aan een voortplantingsprogramma nadat ze elkaar hadden gekozen op basis van videobeelden.

Om het welzijn van Sungai en zijn moeder te garanderen, kunnen geïnteresseerden hen nog niet bezoeken. Wanneer bezoekers wel welkom zijn, zal hun habitat nog niet de hele dag door bezocht kunnen worden, maar enkel op specifieke momenten.