Gentse MSK toont eerste vijf werken die in het grote Van Eyck-jaar te zien zullen zijn

Naast het Lam Gods worden werken overgebracht uit Berlijn, Madrid en Roemenië. 'Een eerste tipje van de sluier', zegt het museum, want in totaal wil het MSK minstens tien Van Eycks en werken van een reeks tijdgenoten tentoonstellen.

Het MSK verwacht in 2020 zowat 240.000 bezoekers voor de tentoonstelling 'Van Eyck, een optische revolutie' die tijdens het themajaar 'OMG! Van Eyck was here' in 2020 wordt georganiseerd. Een jaar dat Toerisme Vlaanderen opdraagt aan Van Eyck. Zijn belangrijkste werk, 'De Aanbidding van het Lam Gods', ondergaat momenteel een minutieuze restauratie in Gent, de stad waar het werk in 1432 werd ingehuldigd.

Het zal in 2020 tentoongesteld worden in het Gentse MSK en de Sint-Baafskathedraal. Maar ook andere werken van Van Eyck komen naar het Gentse museum. Wereldwijd zijn er van de Vlaamse Meester slechts een twintigtal werken bewaard. Zeker de helft daarvan komt voor het themajaar naar Gent.

Bruiklenen

Zojuist werden de eerste bruiklenen bekendgemaakt. Het gaat om 'Portret van Baudouin de Lannoy', dat overkomt uit Berlijn, 'De Annunciatie diptiek', die wordt overgebracht uit Madrid en 'Portret van een man met blauwe kaproen', dat in Roemenië verblijft. 'Madonna bij de fontein' verhuist tijdelijk uit Antwerpen naar het Museum voor Schone Kunsten. Het MSK plaatst Van Eyck naast werk van tijdgenoten uit Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje. In totaal zullen een 80-tal werken worden tentoongesteld.

Tijdens het themajaar 'OMG! Van Eyck was here' organiseert ook de stad Gent een uitgebreid programma, met als hoogtepunt de opening van een bezoekerscentrum in de Sint-Baafskathedraal, dat het verhaal van Van Eyck en de Sint-Baafskathedraal op een innovatieve manier wil brengen.

'Van Eyck in de stad' wordt dan weer 'een beleving voor zeven zintuigen', zegt schepen van Cultuur Sami Souguir (Open VLD). 'Bezoekers zullen kunnen zien, proeven, horen, voelen, ruiken, beleven en bewegen zoals Van Eyck in het vijftiende-eeuwse Gent.'

Van maart tot september volgt 'Kleurrijk kleurt de stad' in het Gentse designmuseum, over modern en historisch kleurgebruik. 'Vertrekpunt is het bijzondere kleurgebruik van Van Eyck, dat na de restauratie opnieuw in volle glorie zichtbaar is.' Er komt, ten slotte, ook een multimediale installatie met robotarmen in de Sint-Niklaaskerk.

De ticketverkoop voor 'Van Eyck, een optische revolutie' start vrijdag 1 februari.