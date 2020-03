De Gentse Floraliën zullen plaatsvinden van 1 tot 9 mei 2021. Die nieuwe datum werd donderdag bekendgemaakt. De organisatie had vorige week al beslist om zijn vijfjaarlijks event uit te stellen omwille van het coronavirus.

Floraliën Gent zou plaats vinden van 1 tot 10 mei 2020, maar de logistieke voorbereidingen zouden al starten op 6 april in het ICC, het Kuipke, de Floraliënhal en de Plantentuin. Vorige week werd het event uitgesteld en ging de organisatie zich bezinnen over een nieuwe datum. Die is nu bekend. 'We schuiven exact één jaar op', klinkt het bij de organisatie. 'Van 1 tot 9 mei 2021.

Het thema blijft hetzelfde: 'Mijn Paradijs, mijn wereldse tuin', Wim Opbrouck blijft ook het gezicht van de campagne waar hij als engel op de affiche staat. De nieuwe datum komt er al snel en brengt duidelijkheid voor de sector die momenteel door een moeilijke periode gaat.'

Floraliën Gent zou plaats vinden van 1 tot 10 mei 2020, maar de logistieke voorbereidingen zouden al starten op 6 april in het ICC, het Kuipke, de Floraliënhal en de Plantentuin. Vorige week werd het event uitgesteld en ging de organisatie zich bezinnen over een nieuwe datum. Die is nu bekend. 'We schuiven exact één jaar op', klinkt het bij de organisatie. 'Van 1 tot 9 mei 2021. Het thema blijft hetzelfde: 'Mijn Paradijs, mijn wereldse tuin', Wim Opbrouck blijft ook het gezicht van de campagne waar hij als engel op de affiche staat. De nieuwe datum komt er al snel en brengt duidelijkheid voor de sector die momenteel door een moeilijke periode gaat.'