In Gent zal tijdens de vijfde editie van het Lichtfestival de Sint-Niklaaskerk in brand gestoken worden. Niet écht natuurlijk: een installatie van de Oostenrijkse kunstenaar Michael Langeder zal die illusie creëren.

In totaal zullen 32 lichteffecten de stad opvrolijken tijdens het vier dagen durende evenement. Het Gentse Lichtfestival is tien jaar geleden de eerste keer georganiseerd en trok bij de laatste editie, in 2018, meer dan 800.000 bezoekers.

Vier indrukwekkende installaties die tijdens eerdere edities grote ogen hebben doen trekken, mogen bij de jubileumeditie een comeback maken. Zo werd in 2011 het Belfort, een van de drie beroemde Gentse torens, in brand gestoken met een rook- en lichtinstallatie. Tien jaar later zal het vuur overslaan naar de Sint-Niklaaskerk. Aan het Prinsenhof komt een houten constructie met tienduizenden lampjes, waardoor een reusachtige zuilengalerij ontstaat. Zesduizend oude gloeilampen vormen een wolk in de Désiré Fievéstraat. En een ondertussen legendarische replica van de maan zal oplichten tijdens het Lichtfestival.

De vijfde editie van Lichtfestival Gent loopt van 10 tot en met 14 november.

