'Fietsen door de Bomen' in Bosland heeft op de Dezeen Awards 2020 de award voor beste 'Architectuur - Infrastructuurproject' van het jaar gewonnen.

Het is al de vijfde internationale prijs voor de Limburgse fietsbeleving. 'Een mooie erkenning, die bevestigt dat we Limburg wereldwijd op de kaart blijven zetten als innovatieve fietsbestemming. En dat we dit soort hefboomprojecten nu meer dan ooit nodig hebben om Limburg te onderscheiden', zegt Igor Philtjens (Open Vld), gedeputeerde en voorzitter van Toerisme Limburg. 'Met deze award geven we Limburg nog meer bekendheid, want de winnaars worden op grote schaal gepromoot bij de miljoenen lezers van Dezeen.'

. © Toerisme Limburg

Het van oorsprong Londense tijdschrift voor architectuur, interieur en design 'Dezeen' - met intussen ook een vestiging in New York - is maandelijks goed drie miljoen lezers. De jaarlijkse Dezeen Awards bekronen de beste architectuur en ontwerpen wereldwijd.

'Fietsen door de Bomen' nam het op tegen vijf andere innovatieve projecten, waaronder een toegangspoortbrug in Israël, zowel een fiets- en voetgangersbrug als een overstapstation in Kopenhagen, en een loopbrug en het 'Bunhill 2 Energy Centre' in Londen, dat overtollige warmte van de metro opvangt om gebouwen te verwarmen.

. © Toerisme Limburg

Een jury van 75 vooraanstaande figuren uit de architectuur- en designwereld koos voor het Limburgse project van BuroLandschap van landschapsarchitect Pieter Daenen, die de fietsbrug ontwierp in samenwerking met architectenbureau De Gregorio & Partners.

Het project won eerder een Duitse 'Iconic Award', een 'International Design Award' in Los Angeles, een 'World Landscape Award' in Australië en werd bekroond op de Belgisch-Luxemburgse Staalbouwwedstrijd van Infosteel. Die wereldwijde aandacht werpt zijn vruchten af: er kwamen sinds de opening in juni 2019 al meer dan 460.000 mensen fietsen door de bomen.

. © Toerisme Limburg

