Efteling verandert 'racistische' poppen in Carnaval Festival attractie

De attractie Carnaval Festival bestaat dit jaar 35 jaar, een goed moment voor een grondige opknapbeurt. In de attractie maak je op een vrolijke manier kennis met de culturen uit de hele wereld. Alleen is de manier waarop Aziatische en Afrikaanse culturen worden uitgebeeld nogal gedateerd.

Daarom zullen 'de poppen een uiterlijk krijgen dat beter past bij het huidige tijdsbeeld', aldus de Efteling in een persbericht. Zo zullen de Afrikaanse neusringen en kroeshaar verdwijnen en plaatsmaken voor poppen met verschillende haardrachten en gehuld in traditionele Afrikaanse klederdracht. Ook de Aziatische poppen met lange tanden en spleetogen zullen vervangen worden door een moderne versie.

De Efteling wil geen statement maken met de aanpassing van de poppen, zegt de woordvoerder van de Efteling in de Volkskrant. 'De Efteling is geen strijdtoneel voor maatschappelijke discussies. We willen gewoon een oude attractie aanpassen aan deze tijd.'

Carnaval Festical gaat dicht van maart tot en met mei en er zal veel meer gebeuren dan de thematische aanpassingen. Zo wordt de techniek en de systeembesturing gemoderniseerd, worden de gondels gerenoveerd, krijgt het schilderwerk een opfrisbeurt en wordt de volledige attractie duurzamer gemaakt.