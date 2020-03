Het Nederlandse pretpark de Efteling, vlakbij de Belgische grens, gaat wegens het coronavirus dicht vanaf 14 maart tot 31 maart.

In overleg met de lokale autoriteiten heeft het pretpark in Kaatsheuvel beslist volledig te sluiten. Het golfpark en theater zijn al gesloten en evenementen vanaf 100 mensen zijn afgelast. Het attractiepark sluit vanaf morgen/zaterdag en de hotels en resorts gaan dinsdag dicht.

Ook in België blijven pretparken dicht. Dat geldt bijvoorbeeld voor de indoorparken van Plopsa in De Panne en Hasselt. Ook Bellewaerde Aquapark sluit de deuren van 14 maart tot en met 3 april. Dierenpark Pairi Daiza heeft zijn seizoensopening uitgesteld tot de paasvakantie.

