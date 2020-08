Efteling opent virtueel pretpark

Het Nederlandse pretpark de Efteling is nu ook virtueel te bezoeken. Via een nieuw gratis platform voor familie en vrienden kan je er samen een daguitstap maken via internet.

Wereld vol Wonderen. Zo heet het nieuwe platform dat je toestaat om het pretpark virtueel te verkennen. Na registratie kunnen 'bezoekers' kiezen uit twaalf ritten en een verzameling on-ride-video's. In de collectie vind je de populairste Efteling-attracties, van achtbanen tot rustige attracties. Ook de nieuwe familieachtbaan, Max & Moritz, kan je virtueel voorproeven. De video's zijn te bekijken via een gepersonaliseerde chatroom, waar je ook je vrienden en familie kan uitnodigen voor een gezamenlijk bezoek. De Efteling is ook voor gewone bezoekers open, maar uiteraard moeten de nodige coronamaatregelen gevolgd worden. Lees ook: Tien keer frappant postmodern in België