Eerste wolvenroedel aangekomen in Pairi Daiza

Pairi Daiza heeft zijn eerste roedel wolven verwelkomd, zo heeft het park in Brugelette (in de provincie Henegouwen) meegedeeld. Het gaat om een familie van zes Canadese wolven die te bewonderen zijn in een nieuwe gebied van het park dat de naam The Last Frontier meekreeg.

Wolvin Nita (twee jaar oud), afkomstig uit de zoo van Münster (in Duitsland), en wolf Nanouk (drie jaar), die uit Mulhouse (in Frankrijk) komt, zijn vergezeld van hun vier welpen en verkeren luidens de mededeling in goede gezondheid.

Om de welpen een naam te geven, doet Pairi Daiza een beroep op het publiek. Mensen kunnen via internet stemmen op een selectie van tien namen.

Het gebied The Last Frontier is nog volop in aanbouw, preciseert het dierenpark. Over acht hectare zullen de bezoekers daar ondergedompeld worden in de Canadese provincie Brits-Columbia. De wolven krijgen er een plaats naast Europese bruine beren, die eind vorig jaar in het park aankwamen.

Voorts zullen Amerikaanse zwarte beren, Europese grijze wolven, poema's, elanden, damherten en bevers in dit gebied ondergebracht worden.