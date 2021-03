Als het pilootproject in Limburg aanslaat, kunnen er meerdere skeelerroutes uitgerold worden in Vlaanderen.

De allereerste skeelerroute in Vlaanderen, die Genk en Hasselt verbindt, is zaterdag officieel geopend. De bewegwijzerde, permanente route op maat van skeeleraars bestaat uit verschillende combineerbare lussen en is in totaal bijna 90 km lang.

Skeeleren of inline skaten wint opnieuw aan populariteit, wat in 2020 des te duidelijk werd. Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA), Sport Vlaanderen, en de steden Genk en Hasselt vonden de tijd rijp om de skeelersport een plaats te geven in de openbare ruimte. 'De sport rolde vorig jaar de top 10 van populairste sporten bij -19-jarigen vlotjes binnen', aldus minister Weyts. 'Het is niet enkel een sociale en laagdrempelige sport, maar het is ook een goede manier om aan je conditie te werken. Door de vloeiende bewegingen kan je intensief bewegen zonder spieren of gewrichten te belasten. Ook op mentaal vlak is skeeleren een ideale sport. In de frisse lucht met de zon op je gezicht kan je in een mooie omgeving je hoofd helemaal leegmaken.'

Effen ondergrond

Bij de ontwikkeling van de routes werden ook skeeleraars betrokken. De lussen lopen via veilige wegen, met een geschikte ondergrond, langs heel wat mooie plekken. Zowel in Genk als in Hasselt kan men starten vanop verschillende plaatsen en is er de keuze tussen verschillende afstanden naargelang niveau. Vanop elke startplaats kunnen skeeleraars op het startbord hun traject uitstippelen, waarna pijltjes onderweg hen de weg wijzen.

In Genk kan gestart worden aan parking 2 aan C-mine, SportinGenk park of Sport Vlaanderen Genk. Er is een korte route van ongeveer 20 km of een lange route van zo'n 35 km. Skeeleraars rollen langs C-mine, LABIOMISTA, de Luminus Arena, Thor Park, het Molenvijverpark en natuurreservaat De Maten.

Start to Skate

'Skeeleren is een sport die zowel nationaal als internationaal aan belang wint', zegt de Genkse burgemeester Wim Dries (CD&V). 'Beleving staat centraal: de skeelerroute zal in Genk de verschillende hotspots met elkaar verbinden.'

De route in Hasselt bestaat uit drie lussen die ook gecombineerd kunnen worden. Er is een basislus van ongeveer 22 km, die kan uitgebreid worden met een lus van bijna 7 km. Via die lus kan men de verbinding maken met de route in Genk. Daarnaast is er een extra basislus van 5 km. In Hasselt kunnen skeeleraars starten aan de Alverberg, het Kapermolenpark, Sport Vlaanderen Hasselt en de brug aan Parking P IJzerweg-Oost.

'Wij hebben in Hasselt al een rijke traditie met onze rollerskateparades die we al geruime tijd tijdens de zomervakanties organiseren', stelt burgemeester van Hasselt Steven Vandeput (N-VA). 'Dat evenement trekken we graag open naar onze buren van Genk.' Voor het materiaal hebben Sport Vlaanderen Hasselt en Skate Vlaanderen de handen in elkaar geslagen. Bij Sport Vlaanderen Hasselt kan voor 3 euro een paar skeelers gehuurd worden. Ook beschermingssets zijn er te huur. Voor wie zijn techniek nog wat wil bijschaven, worden er vanaf april Start-to-skate-lessen voorzien door Genk en Hasselt.

