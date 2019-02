Eerste ooievaars keren terug naar Planckendael

Een twintigtal dieren vonden hun vertrouwde nest al terug, 110 andere zijn nog onderweg. De laatste dieren die zullen terugkeren zijn diegene die naar Afrika vlogen, zij worden pas tegen april verwacht.

In Planckendael zijn 67 nesten waar zo'n 130 dieren kunnen op broeden. Ooievaars hechten enorm veel belang aan een vast nest en keren dus in de eerste plaats terug naar hun nest en dan pas naar een eventuele partner.

Een twintigtal dieren zijn al terug in Mechelen, een grote groep wordt volgende week verwacht. De dieren hebben geen gps-tracker maar worden wel geringd bij de geboorte. Daardoor weten de verzorgers in Planckendael dat een groot deel van de groep reeds eerder in Planckendael verbleef.

'De meeste dieren overwinteren in het zuiden van Frankrijk of Spanje maar enkele maken zelfs de oversteek over de Middellandse Zee en trekken tot in Marokko in Afrika. Zij worden pas in april terug in het Belgische luchtruim verwacht', vertelt Amanda Wielemans van Planckendael. 'De vroege lentezon en milde temperaturen vormen geen gevaar voor de vogels. Zij kunnen wel overleven indien het opnieuw zou gaan vriezen of sneeuwen.'