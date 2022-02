Andy Warhol, Keith Haring en Roy Liechtenstein veroveren Brussel vanaf 25 februari met de expo POP MASTERS. Meer dan 150 affiches van deze popartlegendes zullen het oude KBC-gebouw op de Grote Markt opfleuren.

De expo POP MASTERS neemt bezoekers mee naar de jaren 60, een kantelpunt in de (kunst)geschiedenis. Reclame verscheen steeds meer in het straatbeeld en artiesten gebruikten deze kans om hun werk te tonen. De popartstroming werd geboren. Kunst was niet langer exclusief voor de elite.

POP MASTERS schetst aan de hand van een uitgebreide collectie een artistieke en maatschappelijke revolutie. De stroming heeft nog steeds een invloed op de cultuur van vandaag. De herkenbare beeldtaal inspireert wereldwijd vele artiesten en creatievelingen.

De expo pakt uit met onder andere de iconische Campbell's Soup Cans van Warhol, Harings Crack is Whack en Liechtensteins Crying Girl. Ook andere toonaangevende werken van het bekende trio vallen te bezichtigen.

POP MASTERS opent op 25 februari. Tickets en info vind je op expopopmasters.be.

