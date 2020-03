Diverse wegen naar kustplaatsen in Nederland zijn afgesloten. Zo besloot de gemeente Noordwijk tot deze ingreep om de grote toeloop naar de kust af te stoppen. Ook de wegen naar de stranden van Rockanje en Oostvoorne zijn afgesloten.

Burgemeester Wendy Verkleij van Noordwijk riep na grote drukte zaterdag mensen op zondag niet naar het strand te komen. Maar mede vanwege het mooie weer gaven veel mensen geen gehoor aan haar oproep. 'Veel inwoners en ondernemers hebben gezien dat onze bezoekers de richtlijnen niet naleefden. Dat kan echt niet. Volksgezondheid en het indammen van corona hebben echt alle prioriteit. We nemen onze verantwoordelijkheid als overheid omdat we gezien hebben dat recreanten dat niet doen. Het is helaas nodig', aldus Verkleij.

Eerder vandaag werd bekend dat zaterdag 43 mensen Nederlanders aan de gevolgen van het coronavirus. Dat brengt het totaal in Nederland op 179 doden.

