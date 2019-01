Drie 'wandelende haaien' geboren in Zoo Antwerpen

De epaulethaai is een van de weinige vissen die over de zeebodem kan 'wandelen' op zijn borstvinnen en op die manier zelfs kleine stukjes land kan overbruggen, bijvoorbeeld tussen twee getijdenpoelen. Zijn naam dankt hij aan de wit omzoomde zwarte vlekken achter zijn borstvinnen, die doen denken aan epauletten - schouderversieringen op jassen - maar eigenlijk gewoon bedoeld zijn om grotere roofvissen te misleiden.

Het is de eerste keer dat de Zoo Antwerpen kleine epaulethaaitjes mag verwelkomen, aangezien de vissen hun eieren tot voor kort gewoon zichtbaar in het aquarium legden en kogelvissen daar steeds korte metten mee maakten. 'Daarom zijn we gestart met het apart zetten van één man en twee vrouwtjes in een eigen aquarium', zegt verzorger Wilfried. 'Daar kunnen ze ongehinderd kweken en eieren afzetten. Die eieren worden op hun beurt nog een viertal maanden apart geplaatst in een reserve-aquarium. Met succes dus.'

Niet bedreigd, wel onder druk

De kleintjes zijn nog maar tien centimeter groot en blijven daarom nog even rondkruipen in het aparte bassin, tot ze groot genoeg zijn om de andere vissen in een van de zeewateraquaria te vergezellen in de grote zaal van het Aquarium. Een volwassen exemplaar kan een meter lang worden.

De epaulethaai is officieel geen bedreigde diersoort en er bestaat dan ook geen kweekprogramma voor, maar de soort staat volgens de Zoo wel onder druk door visserij en het verdwijnen van koraalriffen. De haaien komen voor in de ondiepe, tropische wateren rond Australië en Papoea-Nieuw-Guinea.