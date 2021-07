De dierentuin van de Duitse stad Duisburg, vlak bij de grens met Nederland, is een rode panda kwijt. Op Facebook heeft Zoo Duisburg een bericht geplaatst waarin gevraagd wordt naar het dier uit te kijken.

De dierentuin van de Duitse stad Duisburg, vlak bij de grens met Nederland, is een rode panda kwijt. Op Facebook heeft Zoo Duisburg een bericht geplaatst waarin gevraagd wordt naar het dier uit te kijken.

Wir vermissen einen kleinen Panda. Entsprechende Suchmaßnahmen auf dem Zoogelände wurden bereits am Morgen eingeleitet... Posted by Zoo Duisburg on Thursday, July 1, 2021

Naar Jang wordt sinds donderdagochtend gezocht. De dierentuin gaat ervan uit dat de kleine panda van zowat 50 centimeter groot en 5 kilo zwaar ergens verstopt zit in een van de boomtoppen in het park, maar de medewerkers hebben geen idee hoe het dier zijn omsloten terrein heeft kunnen verlaten.

De dierentuin verzekert dat Jang ongevaarlijk is. Als mensen hem in de buurt zien, moeten ze de politie bellen en niet zelf proberen om het dier te vangen.

Rode panda's komen in het wild alleen in de bergbossen van China voor. Net als reuzenpanda's eten ze voornamelijk bamboe. Van de bedreigde diersoort leven er nog maar een paar duizend in het wild.

De dierentuin van de Duitse stad Duisburg, vlak bij de grens met Nederland, is een rode panda kwijt. Op Facebook heeft Zoo Duisburg een bericht geplaatst waarin gevraagd wordt naar het dier uit te kijken.Naar Jang wordt sinds donderdagochtend gezocht. De dierentuin gaat ervan uit dat de kleine panda van zowat 50 centimeter groot en 5 kilo zwaar ergens verstopt zit in een van de boomtoppen in het park, maar de medewerkers hebben geen idee hoe het dier zijn omsloten terrein heeft kunnen verlaten. De dierentuin verzekert dat Jang ongevaarlijk is. Als mensen hem in de buurt zien, moeten ze de politie bellen en niet zelf proberen om het dier te vangen. Rode panda's komen in het wild alleen in de bergbossen van China voor. Net als reuzenpanda's eten ze voornamelijk bamboe. Van de bedreigde diersoort leven er nog maar een paar duizend in het wild.