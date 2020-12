Kunst kijken mag weer. We verzamelden de musea en kunstinstellingen die met veel plezier opnieuw bezoekers ontvangen, volledig coronaproof.

Kunst balsemt de ziel. Gelukkig kunnen we weer - op coronaproof wijze - musea en galerijen bezoeken. Een greep uit het aanbod.

BRUSSEL

Xavier Hufkens. Terug open vanaf dinsdag 1 december. De tentoonstelling van Tracey Emin loopt tot 19 december. Alle info via Xavierhufkens.com.

CENTRALE for contemporary art: heropent vanaf woensdag 2 december. De tentoonstelling Panorama met Henk Visch & Xavier Noiret-Thomé tot 12 januari 2021 (wordt wellicht verlengd, meer info later). Surf voor meer informatie naar www.centrale.brussels/nl/

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren: heropent op 1 december de deuren. Surf voor meer info naar www.africamuseum.be

Fans van auto's kunnen vanaf dinsdag weer terecht in Autoworld, in het Jubelpark. De expo 'Mazda 100 years' wordt verlengd tot in januari, en vanaf 18 december start de tentoonstelling 'Skoda 125 years'.

Treinliefhebbers kunnen dan weer vanaf dinsdag 1 december opnieuw terecht in Train World, aan het station van Schaarbeek.

Bozar, het Paleis voor Schone Kunsten: heropent 1 december. De tentoonstellingen 'Danser brut', 'Hotel Beethoven' en 'Philippe Vandenberg. Molenbeek' zijn weer te bezoeken. Daarnaast is er ook een nieuwe expo: 'Facing Van Eyck. The Miracle of Detail'. Meer info via www.bozar.be/

De Koninklijke Musea van Schone Kunsten van België

Magritte Museum: heropent op dinsdag 1 december

Old Masters Museum: heropent op donderdag 3 december

Tijdelijke tentoonstellingen "Be Modern" & "Art Cares Covid": openen op donderdag 3 december

Surf voor meer info naar www.fine-arts-museum.be/nl/tentoonstellingen

ANTWERPEN

M HKA: open vanaf woensdag 2 december. De tentoonstelling Monoculture - Een recent verhaal wordt verlengd tot 25 april 2021. De tentoonstelling van Nicole Van Goethem loopt tot 10 januari 2021

Valerie Traan: open vanaf 3 december om 14u. Nog tot 23 december kan je er gaan kijken naar de expo's Who is playing the magic flute? van Nikolaas Demoen en Refil van Hilde De Decker. Surf voor meer info naar www.valerietraan.be/

Tim Van Laere Gallery: heropent vanaf dinsdag 1 december. De tentoonstelling van Adrian Ghenie werd verlengd tot 15 januari 2021. Surf voor meer info naar www.timvanlaeregallery.com

Ibasho: Terug open vanaf donderdag 3 december. De tentoonstelling van Paul Cupido loopt tot 20 december 2020. Meer info op ibashogallery.com.

KETELEER Gallery opent terug vanaf woensdag 2 december. De tentoonstelling van Rebekka Loffler & groepsshow met Guillaume Bijl, Leo Copers, Luc Delue en Panamarenko is verlengd tot 6 december. De tentoonstelling van John Kørner opent vanaf 12 december. Meer info via Keteleer.com

Paul Cupido bij Ibasho Gallery © Ibasho

DEURLE

Museum Dhondt-Dhaenens

Terug open vanaf dinsdag 1 december

De tentoonstelling Prelude: Melancholy of the Future wordt verlengd tot 6 december

Surf voor meer info naarwww.museumdd.be/

HASSELT

De stedelijke musea in Hasselt - het Jenevermuseum, het Stadsmus en het Modemuseum Hasselt - openen vanaf dinsdag 1 december opnieuw de deuren.

Z33, het Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur, zwaait op woensdag 3 december terug de deuren open. Nog tot 31 januari kan je er de expo's 'Palms Palms Palms' van Revital Cohen en Tuur Van Balen & 'Cure (The Work)' van Sam Lewitt bezoeken. Alle informatie op z33.be

TONGEREN

Ook het Gallo-Romeins Museum in Tongeren is klaar om op 1 december terug open te gaan.

GENK

Het Openluchtmuseum in Bokrijk is al sinds oktober geopend als gratis wandelpark en zal open blijven tot en met 3 januari.

BERGEN

MACS, Grand-Hornu Terug open vanaf 20 december

De tentoonstelling Johan Muyle, No Room for Regrets opent op 20 december

Surf voor meer info naar www.mac-s.be/nl/home/

Warhol © Alle rechten voorbehouden

LUIK

La Bovarie: vanaf dinsdag, 1 december is de tentoonstelling 'Warhol. The American Dream Factory' opnieuw toegankelijk voor publiek. Surf voor meer informatie naar labovarie.com

