De reuzenaronskelk van de Plantentuin in Meise staat in bloei, zo heeft de tuin dinsdag bekendgemaakt. Omdat de bloei minder dan 72 uur duurt, is het elk jaar een bijzondere gebeurtenis.

De reuzenaronskelk is een erg zeldzame plant, en staat ook bekend om de stinkende geur die ze verspreidt. De plant meet op dit moment 2 meter en 19 centimeter, wat haar de naam 'grootste bloem ter wereld' oplevert.

Vanavond/dinsdagavond tussen 18 uur en 21 uur is de kelk op z'n mooist en is de geur ook het sterkst, zegt de Plantentuin. De "karakteristieke geur van rot vlees of dode muizen" is bedoeld om bestuivende insecten aan te trekken. Het is de dertiende keer dat de plant in Meise in bloei komt te staan. In het wild is de reuzenaronskelk enkel nog te vinden in de tropische bossen van Sumatra, in Indonesië.

Wegens de coronamaatregelen is het aantal personen dat de Plantentuin kan bezoeken, strikt beperkt. Het is verplicht online een tijdslot en toegangsticket te reserveren via de website. Vandaag/Dinsdag en morgen/woensdag wordt de toegang verlengd tot 19.30 uur, in plaats van het gebruikelijke uur van 17.30 uur. Het domein blijft open tot 21 uur. (Belga)

