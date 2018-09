De museumpas is gelanceerd: voor vijftig euro een jaar lang musea bezoeken

Het is dan eindelijk zover: vanaf nu kan je met een museumpas onbeperkt terecht in niet minder dan 120 musea in Brussel, Vlaanderen en Wallonië. De pas kost vijftig euro en is een jaar geldig. De museumpas, voluit museumPASSmusées, is een initiatief van een consortium van musea uit de drie gewesten, samen met Publiq. Doel van de pas is het museumbezoek in België aanzwengelen, het intergewestelijk toerisme in eigen land stimuleren en - erg belangrijk voor de sector - extra middelen genereren voor de musea.

De propositie naar de museumbezoekers is simpel: met een museumpas kan je naar elk van de deelnemende musea gaan, zoveel je wil. Je betaalt buiten de aankoop van de pas helemaal niks. De start up, met steun van zowel het Vlaamse, het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, wil op een termijn van vijf jaar uitgroeien tot een coöperatieve vennootschap met 250 musea en een half miljoen verkochte passen.

Het concept, waar jaren in de luwte is aan gewerkt, is geïnspireerd op de Nederlandse Museumkaart. In Nederland hebben al meer dan één miljoen mensen een Museumkaart en stijgt het aantal nog jaarlijks. 'We willen op vijf jaar tijd 12 miljoen euro extra inkomsten genereren voor de museumsector', zegt directeur Julie Van der heyden van museumPASSmusées. 'Dat kan enkel als we onze grootste doelstelling realiseren: het aantal museumbezoeken doen toenemen.'

Grote kleppers

De 120 musea die nu al deelnemen zijn niet van de minste. Zowat alle grote kleppers zitten er bij, de grote musea in de Belgische centrumsteden als Brugge, Luik, Namen en Antwerpen, het grootste deel van de Brusselse musea, maar ook heel wat kleine, minder bekende musea, verspreid over het land, die soms heel erg de moeite waard zijn. 'We proberen actief om een goede mix van musea aan te bieden', zegt Van der heyden. 'Met aandacht voor een evenwichtige verdeling over de verschillende taalgroepen.'

MuseumPASSmusées heeft al even proefgedraaid. Enkele maanden geleden werden, bij wijze van crowdfunding, 6.000 exclusieve museumpassen aangeboden aan de liefhebbers. De passen waren in een paar dagen de deur uit.

'We zien dat het idee goed ontvangen is, zowel door de gebruikers als door de musea, waar het draagvlak ook almaar groter wordt', zegt Van der heyden. 'We gaan dat momentum nu gebruiken om te werken aan de community van museumbezoekers en om op maat te communiceren met de gebruikers van de pas. We hanteren daarbij de geldende strenge privacyregels: de data worden geanonimiseerd en verwerkt, waarna de musea rapporten kunnen krijgen over hun bezoekers. Ze kunnen daar dan hun eigen marketingstrategieën vorm naar geven.'

Speciaal tarief van tien euro

Het gebruik van de museumPASSmusées is bewust heel simpel gehouden: je komt een museum binnen en je scant je pas aan de kassa, waarna je foto op het scherm van de loketbediende verschijnt en je het museum binnen kan. Dat controlemechanisme moet ervoor zorgen dat de passen niet worden doorgegeven, want de kaart is strikt persoonlijk. Voor mensen die het financieel moeilijk hebben ten slotte, komt er een speciaal tarief van 10 euro, met dezelfde toegangsrechten.