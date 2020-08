Burgemeester Leopold Lippens heft zijn besluit op dat eendagstoeristen de toegang tot het grondgebied van Knokke-Heist ontzegt.

Sinds afgelopen zondag waren dagjestoeristen niet meer welkom in Knokke-Heist. Burgemeester Lippens nam daarover een burgmeestersbesluit, naar aanleiding van de grote drukte en verschillende incidenten. Ondertussen is de drukte en het aantal incidenten in de kustgemeente volgens de burgemeester voldoende gedaald om het besluit op te heffen.

Vanaf woensdag zijn dagjestoeristen dus opnieuw welkom in Knokke-Heist. Wel zal de lokale politie nog streng controleren op de naleving van de coronamaatregelen en de plaatselijke dresscode. Lippens benadrukt dat iedereen de regels moet naleven. 'Ik reken erop dat inwoners, tweedeverblijvers en alle bezoekers de nodige burgerzin aan de dag leggen. Het is van cruciaal belang dat iedereen de mondmaskerplicht op het hele grondgebied opvolgt, de nodige sociale afstand behoudt en alle hygiënische voorschriften in onze handels- en horecazaken in acht neemt', aldus Lippens.

