Concertgebouw Brugge heropent vanaf 19 december opnieuw het interactief belevingsparcours 'Concertgebouw Circuit'.

Het interactieve parcours loopt gedurende de volledige kerstvakantie doorheen het Concertgebouw. Na de vakantie is het parcours enkel in de weekends geopend.

Concertgebouw Brugge breidt ook de openingstijden van het parcours uit zodat het publiek voldoende kan worden gespreid. Voor kinderen is er tijdens het parcours een boekje met spelletjes, zoek- en doe-opdrachten voorzien. Aan het parcours zijn drie nieuwe installaties toegevoegd op het dakterras van het concertgebouw. Het gaat om panoramische silhouetten, een periscoop 'Bell-vue' waarmee je tot aan de haven van Zeebrugge kan kijken en de interactieve installatie Bellenspel met Brugse beiaardklokken.

Aan bezoekers wordt gevraagd om online tickets te boeken voor een tijdsslot naar keuze zodat een veilig bezoek kan worden gegarandeerd. Bruggelingen kunnen hun gratis ticket online reserveren.

Het parcours is tijdens de hele kerstvakantie open van woensdag tot en met zondag, telkens van 10 tot 18.00 uur. Na de kerstvakantie opent het Circuit elk weekend zijn deuren.

