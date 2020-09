In het Brussels gewest openen in het weekend van 19 en 20 september meer dan 90 bijzondere locaties hun deuren voor de Open Monumentendagen. Als gevolg van de coronapandemie zijn de plaatsen dit jaar weliswaar beperkt en dus is inschrijven verplicht.

Via de website www.openmonumentendagen.brussels kan je vanaf 4 september een plaatsje reserveren. Je kunt er nu al ontdekken welke gebouwen de deuren open zwaaien en welke activiteiten er plaatsvinden.

Het thema van de Open Monumentendagen in de hoofdstad is dit jaar 'Kleur', want kleur is op een bepaalde manier overal aanwezig in de stad. Bij de Open Monumentendagen gaat het over de kleur die schuilt achter gevels en in interieurs die anders zo goed als nooit toegankelijk zijn. Zo mag je als bezoeker plots binnen in de salons van antiquair Costermans, het Square congrescentrum en de muurschilderingen van René Magritte en Paul Delvaux, het Sint-Bonifatiusinstituut met in een van de lokalen muurschilderingen van Hergé, de voormalige bioscoop Rio, de Sint-Annakapel of het art-nouveauhuis Devalck.

Tijdens de Brusselse Open Monumentendagen openen verschillende ateliers en ambachtelijke bedrijven de deuren om hun 'stiel' tentoon te stellen en verschillende musea pakken uit met kleurrijke collecties. Rondleidingen te voet, met de fiets of met de bus of in gebarentaal staan ook op het programma. Ook hier is inschrijven verplicht.

'We zullen bewijzen dat het Brusselse erfgoed ondanks de pandemie toch toegankelijk blijft. De Brusselaars mogen fier zijn op hun erfgoed. Tijdens de komende Monumentendagen zal iedereen kunnen kennismaken met echte erfgoedparels die soms bekend maar vaak nog onbekend zijn', zegt Brussels staatssecretaris van Erfgoed en Stedenbouw Pascal Smet (one.brussels-sp.a). (Belga)

