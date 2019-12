De Brusselse Ommegang is officieel ingeschreven als immaterieel cultureel erfgoed op de Werelderfgoedlijst van Unesco.

Het Brussels gewest diende in maart 2017 officieel de kandidatuur in voor de opname van De Ommegang op de representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid samengesteld door Unesco.

De oorsprong van de volkse optocht gaat terug tot de middeleeuwen, maar de moderne Ommegang werd in 1930 in het leven geroepen op basis van beschrijvingen van de historische stoet waarin iedereen die enigszins naam had in de Brusselse maatschappij defileerde over de Grote Markt. De Ommegang is de oudste historische voorstelling van Brussel.

. © Belga

Om en bij de 1.400 figuranten lopen mee in deze processie die het bestuur van Karel de Vijfde in de zestiende eeuw doet herleven. Keizer Karel was zelf één van de aanwezigen van de Ommegang in 1549. De organisatie van De Ommegang reageert tevreden. 'We zijn heel fier met deze erkenning', aldus Paul Le Grand, voorzitter van Ommegang Brussels Events.

Ook Brussels minister-president Rudi Vervoort is 'bijzonder trots' op de erkenning, die te danken is 'aan meer dan tien jaar werk en toewijding van de erfgoedgemeenschap'.

. © Belga

'Deze multiculturele stadstraditie met geschiedkundige waarde, die verscheidene Belgische tradities omvat, zal de waarden van de Unesco en van haar culturele overeenkomsten uitdragen', klinkt het.

De minister-president zal een beschermingscomité oprichten om over de erkenning te waken. De volgende Ommegang trekt op 1 en 3 juli 2020 door de straten van Brussel, aldus nog Vervoort.