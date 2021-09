Na een jaar van uitstel is Museum Night Fever op zaterdag 23 oktober terug. Tijdens de 13de editie van de Brusselse museumnacht zetten 29 musea de deuren open voor een nachtelijk bezoek tussen 19 uur en 1 uur. Elke deelnemer ouder dan 12 jaar moet een geldig Covid Safe Ticket kunnen tonen.

De Brusselse musea zijn duidelijk gemotiveerd om opnieuw publiek te ontvangen, want het aanbod van Museum Night Fever is erg uitgebreid. Onder de 29 deelnemende musea zijn er zes nieuwkomers: de Koninklijke Bibliotheek van België, het Riolenmuseum, de Fondation A Stichting, het Experimentarium voor Fysica van de ULB, Geopolis - Centrum voor Fotojournalistiek en het Maison des Arts. Drie musea keren na een afwezigheid terug: het Belgisch Stripcentrum, de Botanique en het Wiertzmuseum.

Om deel te nemen aan de Museum Night Fever moet je naast een toegangsticket ook een geldig Covid Safe Ticket kunnen tonen. Bij het eerste museumbezoek krijgen de deelnemers dan een Museum Night Fever-armbandje. De voorverkoop begint op 28 september online via de website van Museum Night Fever.

Wie nog geen COVID-certificaat heeft, kan na aankoop van een toegangsticket ook een snelle antigeentest boeken voor 5 euro.

