Naar aanleiding van de zesde editie van het PhotoBrussels Festival vindt de expo In the Shadows of Trees plaats in Hangar. Nog tot 26 maart word je als bezoeker ondergedompeld in de wondere wereld van bomen. Met werk van internationale fotografen, waaronder Jeroen Toirkens, Bruno Roels en Kíra Krász.

PhotoBrussels Festival werd in 2015 opgericht door Hangar en is de verzameling van tentoonstellingen, ontmoetingen, workshops en conferenties rond fotografie. Hangar is het epicentrum van het festival en net zoals ieder jaar vindt er een thematische tentoonstelling plaats.

Nicolai Howalt, Old Tjikko #4, 2019 © Nicolai Howalt

In the Shadow of Trees brengt een twintigtal fotoprojecten samen van internationale kunstenaars. De expo wil ons bewust maken van de cruciale rol die bomen innemen in het (over)leven van de mensheid. De tentoonstelling laat zien hoe we als mensen eigenlijk allemaal in de schaduw van de bomen leven. Er worden werken tentoongesteld van onder meer Terje Abusdal, Olaf Otto Becker, Persijn Broersen & Margit Lukács, Nicolai Howalt, Jaakko Kahilaniemi, Beth Moon, Enrique Ramirez, Bruno Roels, Kíra Krász en Jelle Brandt Constius en Jeroen Toirkens, die samen het boek 'Borealis' uitbrachten.

Festival Tour

Ook doorheen de stad vinden er enkele fototentoonstellingen plaats. Met een plattegrond van de Festival Tour in de hand kan de bezoeker van expo naar expo wandelen om het fotografische medium te (her)ontdekken. De kaart is beschikbaar op de website van Hangar.

Jelle Brandt & Jeroen Toirkens, Living in the woods, 2018 © Jeroen Toirkens

