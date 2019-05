Het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel stelt een authentiek exemplaar van een nieuwe dinosoort tentoon, die nog nooit eerder te zien was.

Het fossiel van de dinosaurus werd opgegraven in Wyoming, in de Verenigde Staten in 2013. Een Franse privéverzamelaar kocht het fossiel op een veiling in Frankrijk in 2018 en klopte aan bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen om het skelet te doorgronden.

Paleontoloog van de VUB, Koen Stein is in de wolken. 'Het is een fantastisch skelet, een 70 procent complete dinosauriër, en een nieuwe soort die momenteel nog in studie is. Het is heel uitzonderlijk dat we zoiets mogen tentoonstellen.'

De nieuwe dino is een allosaurus, een roofdino van 8,7 meter lang en 2,6 meter hoog en 155 miljoen jaar oud. Het is een roofdinosaurus uit het juratijdperk. Hij is een verre voorloper van de tyrannosaurus rex en ver kan je letterlijk nemen, hij is ongeveer 85 miljoen jaar ouder. Koen Stein: 'We zijn zeker dat hij een vleeseter is, dat zie je aan de grote klauwen en tanden die heel duidelijk gemaakt zijn om vlees te eten, een toppredator die een loopsnelheid heeft tussen de 30 en de 50 km/u.'

© Belga

Arkhane is de naam van de roofdinosaurus. 'De eigenaar heeft die naam bedacht', zegt Koen Stein, die als vrijwilliger in het museum voor Natuurwetenschappen werkt. 'Arcanus is Latijn voor 'geheimzinnig' en raadselachtig is hij zeker als nieuwe soort. De naam verwijst ook naar Dzjengis Khan, de veroveraar. Ook dat is gepast als je naar zijn klauwen en scherpe tanden kijkt.'

'Arkhane' is een voorlopige naam, geen wetenschappelijke naam. Koen Stein: 'Als de eigenaar beslist om de dino in zijn privécollectie te houden, zou dat echt zonde zijn en gaan we jammergenoeg die wetenschappelijke naam nooit kunnen publiceren. Om dat te kunnen doen is een donatie aan een wetenschappelijke collectie een vereiste. Wij hopen uiteraard dat de eigenaar het skelet wil doneren aan de wetenschap, dat hoeft niet aan het museum in Brussel te zijn, maar dat zou wel heel leuk zijn. De eigenaar heeft medezeggenschap in de naam. Misschien kan dat meespelen om hem te overtuigen om het skelet ter beschikking te stellen aan de wetenschap.'

In 2013 groef een privéfirma de dinosauriër op in de Morrison-formatie in Wyoming in de Verenigde Staten. In 2018 kwam het skelet dan terecht op een Parijse veiling. Het werd er verkocht aan een rijke privéverzamelaar voor ongeveer twee miljoen euro. Koen Stein legt uit: 'Dat er een circuit is van privéverzamelaars drijft natuurlijk de prijs op, maar het is perfect legaal. Als u het geld hebt, kan u een tyrannosaurus rex kopen. Ik zou dat ook doen, mocht ik het kunnen. Voor een federaal wetenschappelijke instelling is dat onmogelijk om zoiets aan te kopen. Zij kunnen daar niet mee concurreren. Wij zijn nu heel blij dat we kunnen samenwerken met de eigenaar van de Arkhane.'

© Belga

De eigenaar wenst anoniem te blijven. Hij wilde niet alleen dat wetenschappers onderzoek deden, maar ook dat de dino tentoongesteld zou worden in een museum. Dat gebeurt nu in Brussel elf maanden lang.

De nieuwe dino werd voor het eerst tentoongesteld in Brussel in aanwezigheid van federaal minister voor Wetenschappen Sophie Wilmès (MR). Autocoureur Jacky Ickx is de fiere peter van de dino.