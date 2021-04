Na een jaar uitstel door de coronapandemie zijn de Brussels Museum Nocturnes terug voor hun twintigste editie. Van 22 april tot en met 10 juni openen elke donderdagavond een reeks musea de deuren voor een culturele uitstap. In totaal nemen 45 musea deel aan de jubileumeditie.

Elk editie zijn er enkele cultuurtempels die voor het eerst hun weg vinden naar het programma van de Brussels Museum Nocturnes. Het MigratieMuseumMigration, het hoger instituut voor de plastische taal ISELP, Géopolis - Centrum voor Fotojournalistiek en BELEXPO, de interactieve tentoonstelling over klimaat en steden van de overheidsdienst Leefmilieu Brussel, doen voor het eerst mee. Het Wiertz Museum, dat in het teken staat van de negentiende-eeuwse, romantische schilder, beeldhouwer en auteur Antoine Wiertz, is sinds het uitbreken van de coronapandemie gesloten, maar opent voor de Nocturnes uitzonderlijk zijn deuren.

Organisator Brussels Museums wil elke donderdagavond met de cultuurliefhebber terug naar de basis van de museumbeleving. Op het programma staan onder meer gidsen die op vaste plekken in de tentoonstellingen en per bubbel meer uitleg geven bij de werken, een blik achter de schermen die inzicht geeft in de verschillende museumberoepen en die je naar anders afgesloten plekken brengt, een escape game of enkele extra-muros buitenactiviteiten door de wijken aan de musea.

Tickets dienen gereserveerd te worden en kosten 5 euro, 2,50 euro voor wie jonger is dan 26 jaar of 1,25 euro voor wie recht heeft op het kansentarief Article 27.

