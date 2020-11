In plaats van een Wintergloed met kerstmarkt, schaatspiste en winterbar, komt er deze editie enkel een lichtparcours met tien lichtinstallaties. Brugge wil daarmee, ondanks de coronacrisis, een gezellige sfeer brengen in de stad.

Van 27 november 2020 tot 10 januari 2021 vindt Wintergloed voor de tweede keer plaats. Wel werd voor deze editie de invulling aangepast aan de huidige veiligheidsmaatregelen. Zo zal er dit jaar geen schaatspiste, kerstmarkt of winterbar zijn, maar vooral een lichtparcours. Ook dat lichtparcours werd aangepast aan de huidige maatregelen.

'Oorspronkelijk hadden we veertien lichtinstallaties gepland, maar om de veiligheid te garanderen, hebben we er tien daarvan behouden', zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). De tien installaties zijn verspreid over de Brugse binnenstad en zijn te vinden via de Wintergloed-app. Die app geeft uitleg bij elke installatie en bij de plek waar de installatie zich bevindt. Je kan zowel het volledige parcours volgen als de installaties apart bekijken.

Verschillende installaties zijn ook interactief. Zo kan je op de Poertoren een eigen lichtsticker projecteren of op de gevels op de site Oud Sint-Jan een eigen lichttekening creëren.

Lichtpuntje

Tijdens Wintergloed 2020 staat vooral verbinding centraal. 'We hadden het uiteraard anders gedroomd en vanzelfsprekend hebben we onze plannen moeten aanpassen. Maar pas als we ons laten ontmoedigen, heeft corona gewonnen. Dat gebeurt niet: de wintersfeer in Brugge zal een lichtpuntje zijn. Al moeten we fysiek afstand houden, het thema van Wintergloed is verbinding, want samenhorigheid gaat over meer dan elkaar lijfelijk voelen', zegt De fauw.

