Waals minister van Bossen Céline Tellier (Ecolo) heeft vrijdag in Virton symbolisch de bossen in de Gaumestreek terug geopend. De bossen waren sinds september 2018 gesloten door de Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen.

Het ministerieel besluit dat opnieuw verplaatsingen toelaat van gebruikers - inclusief voetgangers en fietsers - in deze zone van de provincie Luxemburg, treedt vrijdag in werking.

De zone was sinds september 2018 getroffen door de Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen. Minister Tellier had in maart onder bepaalde veiligheidsvoorwaarden al toestemming gegeven voor de hervatting van de bosbouw en de houtkap in het besmette gebied. Doordat de situatie positief geëvolueerd is, mag het bos nu dus terug open.

Dat zal aanvankelijk alleen ten goede komen aan mensen die in de buurt van het bos wonen, aangezien toerisme en reizen met de auto voor recreatieve doeleinden verboden zijn op grond van de inperkingsmaatregelen in verband met COVID-19. Wanneer de maatregelen versoepelen, kunnen ook andere mensen opnieuw gaan genieten van de bossen.

Wandelaars zullen bepaalde instructies moeten respecteren: de paden niet verlaten (ook niet voor het plukken van paddenstoelen of bloemen) en er niet 's nachts circuleren, spelen blijft er voor jeugdbewegingen verboden (ook in het kader van de strijd tegen COVID-19). Mensen mogen daarnaast ook niet naar het bos om hun eigen brandhout te halen. (Belga)

