Het goede weer van de afgelopen dagen heeft ervoor gezorgd dat de bloesems op de Limburgse fruitbomen in vergelijking met de afgelopen dertig jaar een week voorliggen op schema. We kunnen dus op bloesemuitstap tijdens de paasvakantie.

De koudere periode die er volgende week aankomt, kan nog wel voor een vertraging zorgen, maar de eerste bloesems zouden vanaf begin april moeten verschijnen.

'We zitten momenteel in de periode dat de witte knop overgaat tot de bloesems', zo laat Limburgs gedeputeerde voor Landbouw en Platteland Inge Moors weten. 'De voorspellingen zijn dat dit begin april zou zijn voor de conferencepeer, en midden april voor de appels en kersen, maar dat is ook afhankelijk voor de variëteit. Dat betekent dus dat we tijdens de paasvakantie van al die bloesems kunnen genieten.'

Zoals het er nu naar uitziet, is het begin van de bloei voor de conferenceperen voorzien van 2 tot 4 april, met een volle bloei rond 9 april. Afhankelijk van de variëteit wordt de bloei van de appel en kersenbloesems voorzien van 10 tot 15 april. Meer dan de helft van het Vlaamse fruitareaal ligt in Limburg. Voor de fruitboeren in Haspengouw komen er dus enkele cruciale weken aan die bepalend zijn voor de oogst later op het jaar.

'We zijn altijd voorbereid op vorst in de fruitteelt', zo zegt Serge Remy van PC Fruit, het Proefcentrum Fruitteelt. 'Die vorst wordt ook in de tweede helft van volgende week voorspeld. Hoe diep die vorst in de grond zal gaan, is nog een beetje afwachten. De kans is zeer groot dat er op vorstgevoelige percelen maatregelen moeten genomen worden.'

Oplettende toeristen konden de afgelopen jaren vaststellen dat er steeds minder appelbloesems aanwezig zijn in Haspengouw. Dat komt omdat steeds meer telers hun appelbomen rooien en vervangen door perenbomen. De oorzaak is het overaanbod van appels uit het buitenland, vooral Polen, waardoor de appelprijs de laatste paar jaar flink onder druk staat. Het verlies dat ze met de appels maakten, konden ze de voorbije jaren enigszins opvangen door de hogere vergoeding die ze kregen voor hun peren. Maar ook dit model staat nu onder druk. 'We zitten momenteel ruim boven de 10.000 hectaren met conferenceperen tegenover 5.000 hectaren met appels. Tien tot vijftien jaar geleden was die verhouding net omgekeerd.' Ook merken ze bij PC Fruit dat de fruitkwekers steeds meer uitkijken naar andere fruitsoorten zoals pruimen en (wijn)druiven. (Belga)

De koudere periode die er volgende week aankomt, kan nog wel voor een vertraging zorgen, maar de eerste bloesems zouden vanaf begin april moeten verschijnen.'We zitten momenteel in de periode dat de witte knop overgaat tot de bloesems', zo laat Limburgs gedeputeerde voor Landbouw en Platteland Inge Moors weten. 'De voorspellingen zijn dat dit begin april zou zijn voor de conferencepeer, en midden april voor de appels en kersen, maar dat is ook afhankelijk voor de variëteit. Dat betekent dus dat we tijdens de paasvakantie van al die bloesems kunnen genieten.' Zoals het er nu naar uitziet, is het begin van de bloei voor de conferenceperen voorzien van 2 tot 4 april, met een volle bloei rond 9 april. Afhankelijk van de variëteit wordt de bloei van de appel en kersenbloesems voorzien van 10 tot 15 april. Meer dan de helft van het Vlaamse fruitareaal ligt in Limburg. Voor de fruitboeren in Haspengouw komen er dus enkele cruciale weken aan die bepalend zijn voor de oogst later op het jaar.'We zijn altijd voorbereid op vorst in de fruitteelt', zo zegt Serge Remy van PC Fruit, het Proefcentrum Fruitteelt. 'Die vorst wordt ook in de tweede helft van volgende week voorspeld. Hoe diep die vorst in de grond zal gaan, is nog een beetje afwachten. De kans is zeer groot dat er op vorstgevoelige percelen maatregelen moeten genomen worden.' Oplettende toeristen konden de afgelopen jaren vaststellen dat er steeds minder appelbloesems aanwezig zijn in Haspengouw. Dat komt omdat steeds meer telers hun appelbomen rooien en vervangen door perenbomen. De oorzaak is het overaanbod van appels uit het buitenland, vooral Polen, waardoor de appelprijs de laatste paar jaar flink onder druk staat. Het verlies dat ze met de appels maakten, konden ze de voorbije jaren enigszins opvangen door de hogere vergoeding die ze kregen voor hun peren. Maar ook dit model staat nu onder druk. 'We zitten momenteel ruim boven de 10.000 hectaren met conferenceperen tegenover 5.000 hectaren met appels. Tien tot vijftien jaar geleden was die verhouding net omgekeerd.' Ook merken ze bij PC Fruit dat de fruitkwekers steeds meer uitkijken naar andere fruitsoorten zoals pruimen en (wijn)druiven. (Belga)