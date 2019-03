Bloemenpark Keukenhof in teken van flowerpower

'Met onze bloemen in al die mooie kleuren kunnen we heel goed een knipoog naar de flowerpower maken', zegt directeur Bart Siemerink van het Nederlandse bloemenpark. Veertig tuinmannen planten er ieder jaar zeven miljoen bloembollen.

Siemerink zegt dat het voorjaar voor de Keukenhof ideaal is geweest. 'We hebben een warme periode gehad waardoor veel bloemen snel tot bloei kwamen. Daarna volgden wat lagere temperaturen die er voor zorgen dat de bloemen goed in bloei blijven staan', aldus de directeur.

Vorig jaar kwamen er 1,4 miljoen bezoekers. Ook dit jaar verwacht het park ruim een miljoen mensen te ontvangen.