Het systeem moet het voor inwoners, tweedeverblijvers en (meerdaagse) bezoekers mogelijk maken om hun strandbed bij de strandbars online te reserveren. Voor de stukken vrij strand zal er geen reservatiesysteem zijn, maar er gelden wel enkele voorwaarden.

Wie deze zomer een verblijf in Blankenberge boekt kan daar ook een strandbed bij boeken. Dat bleek een grote bezorgdheid bij toeristen. 'Vanuit de logiessector kregen we het signaal dat er bij hun gasten onzekerheid bestond over beschikbare plaatsen op het strand. Vanuit deze bezorgdheid ontstond het idee bij enkele lokale ondernemers om een online platform te ontwikkelen. Het bestuur zet graag mee de schouders onder dit project', vertelt Schepen van Strandconcessies, Benny Herpoel (N-VA).

'Tal van mogelijkheden'

Wie een strandbed wil reserveren bij een van de acht deelnemende strandbars, kan dat doen op www.strandbars.com. Daar kan je een strandbed boeken, maar ook extra zaken zoals een parasol, windzeilen of handdoeken reserveren. De prijzen verschillen per stranduitbating.

Om te vermijden dat alles al ver op voorhand volgeboekt zou zijn, worden gedane boekingen niet terugbetaald. De reservaties worden telkens de dag voordien om 22.00 uur afgesloten. Wie geen ligbed heeft gereserveerd kan zich de dag zelf wel ter plaatse aanbieden voor nog eventuele vrije plaatsen. 'Het is ook voor de logiessector positief want zij kunnen een extra service aanbieden aan hun klanten. Ook voor de strandbars zijn er tal van mogelijkheden', aldus de schepen. Bovendien worden bij de registratie de contactgegevens van de hoofdboeker verzameld, wat contact tracing zal mogelijk maken.

Zonder reservatie

Lig je liever rechtstreeks op het zand? Dan kan je dat ook gewoon doen, want het strand blijft beschikbaar voor iedereen, ook zonder reservatie. Er zal wel een maximumcapaciteit gelden en je zal je eigen stukje strand moeten afbakenen met windzeilen.

