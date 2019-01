Betreed een toverwereld in het Mima museum in Molenbeek

Vijf installaties die inspelen op de zintuigen en de verbeeldingskracht geven de bezoeker een stevige oppepper.

Tijdens het bezoek aan de Dream Box gaat de museumganger op een intuïtieve tocht langs optische illusies, trucage, trompe-l'oeil en visuele en muzikale toverspreuken. Vijf artiesten en collectieven leren de mensen via vijf uitzonderlijke kunstinstallaties de kracht van hun eigen verbeelding kennen.

De Brusselse kunstenaar Elzo Durt laat de bezoeker binnenstappen in een psychedelische omgeving vol motieven, licht en spiegels. Daarna duik je onder in de kleurrijke, fantasierijke, met figuren gevulde geometrische wereld van het collectief Hell'O. De Spaanse anonieme activist en kunstenaar Escif maakt vervolgens de schilderijen op de muren aan het dansen op de muziek van de Belg Manu Louis.

In de 'kapel' op de bovenste verdieping van het MIMA leidt de Spaanse kinetische kunstenaar Felipe Pantone je doorheen een wolk van gezichtsbedrog en cd-roms. Aan het eind van de psychedelisch rit wordt de cultuurliefhebber nog uitgenodigd om de vragen te beantwoorden van onderneming Imabelpro Eurostom, een gedachtenspinsel van het Franse video- en geluidsinstallatiecollectief Gogolplex.

Voor het MIMA is dit de zesde tentoonstelling sinds de opening op 16 april 2016. In 2019 wil het museum vraagtekens plaatsen bij het geloof in het humanisme en de leuze 'Ik denk dus ik ben.'