Komend weekend zal er een beperkt treinaanbod zijn van en naar de kust. Spoornetbeheerder Infrabel voert tijdens het weekend grote werken uit tussen Gent en Brugge. Reizigers van en naar Oostende, Knokke en Blankenberge zullen daar hinder van ondervinden. NMBS vraagt andere bestemmingen te kiezen

Van zaterdag 27 tot en met zondag 28 februari voert Infrabel grote werken uit tussen Gent en Brugge. Daardoor zal het treinaanbod van en naar Blankenberge, Knokke en Oostende beperkt zijn en zullen de treinen die wel rijden langer onderweg zijn dan normaal. De NMBS werkte alternatieve treindiensten uit en legt ook vervangbussen in.

Tussen Genk en Blankenberge en tussen Eupen en Oostende worden treinen omgeleid via Lichtervelde, waardoor reizigers tot 20 minuten langer onderweg zijn. Wie vanuit Antwerpen naar Oostende wil, moet in Gent-Sint-Pieters overstappen. De IC-treinen tussen Brussels Airport-Zaventem en Knokke rijden niet verder dan Gent-Sint-Pieters. Deze treinen stoppen niet in Brussels Airport-Zaventem. Reizigers die van en naar Knokke willen, moeten in Brugge overstappen op een pendeltrein die heen en weer rijdt tussen Knokke en Brugge. Tussen Gent-Sint-Pieters en Brugge rijden er vervangbussen.

Via de routeplanner van NMBS kunnen reizigers zien wat de aangepaste treindienst betekent voor hun traject. Toch raadt NMBS haar reizigers aan om rekening te houden met de impact op hun traject en dit weekend naar andere bestemmingen in België te reizen. Ook tijdens de weekends van 6-7 en 20-21 maart werkt Infrabel aan het spoor tussen Gent en Brugge en is er een aangepaste treindienst. (Belga)

