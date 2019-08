Heuglijk nieuws voor Pairi Daiza: het dierenpark mag twee babypanda's verwelkomen. Dat hebben het dierenpark en het China Conservation and Research Center for the Giant Panda bekendgemaakt.

"We hebben vandaag fe-no-me-naal nieuws voor jullie", klinkt het in een bericht op Facebook. "Onze vrouwelijke reuzenpanda Hao Hao heeft gisteren/donderdag namelijk het leven geschonken aan twee kleintjes: een tweeling." Beide babypanda's verkeren volgens Pairi Daiza in goede gezondheid, "net als mama Hao Hao, papa Xing Hui en broertje Tian Bao".

Het is de tweede keer dat in Pairi Daiza, en in de Benelux, een panda geboren wordt. De eerste keer was op 2 juni 2016, toen Tian Bao ter wereld kwam. "Dit is een nieuwe hoop voor de preservatie van deze kwetsbare soort", luidt het. Volgens Pairi Daiza zijn al elf reuzenpanda's die in gevangenschap geboren werden met succes weer vrijgelaten in de natuur. Negen van hen zijn vandaag nog in leven. (Belga)