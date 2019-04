Primaten in dierentuinen moeten zich voortaan altijd kunnen verschuilen voor bezoekers.

Primaten in dierentuinen moeten zich voortaan altijd kunnen verschuilen voor bezoekers. Dat schrijven Het Nieuwsblad, Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen en wordt bevestigd door het kabinet van bevoegd minister Ben Weyts (N-VA). Die scherpt de normen voor álle dieren in gevangenschap geleidelijk aan.

Gehuisvest niet tentoongesteld

Concreet worden de minimumnormen voor het houden van primaten in dierentuinen aangepast. Ze worden niet langer 'tentoongesteld' maar 'gehuisvest', en de binnen-en buitenverblijven van de dieren moeten 'zodanig zijn ingericht dat de dieren over een lengte die ten minste gelijk is aan een kwart van de omtrek van het verblijf niet benaderd kunnen worden door het publiek.'

Van dat laatste kunnen dierentuinen afwijken, maar dan enkel als ze over een heel groot verblijf beschikken dat ruimschoots de minimumafmetingen overschrijdt. Ze moeten daar ook een gemotiveerde aanvraag voor indienen.

Op termijn wil minister Weyts de normen voor alle dieren in gevangenschap aanscherpen. Dat gebeurt in schijven, valt te horen op zijn kabinet. De beslissing voor primaten viel samen met die voor zeezoogdieren in gevangenschap. De minister besliste toen om geen nieuwe normen op te leggen voor dolfijnen, omdat hij vindt dat een uitdoofscenario voor dolfinaria meer op zijn plaats is.