Het KMSKA, het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, heropent op 25 september 2022. Het museum zal op dat moment elf jaar gesloten geweest zijn voor ingrijpende renovatie- en uitbreidingswerken.

Het KMSKA is sinds 2011 gesloten voor het publiek. Zaterdag onthulde de directie samen met onder meer Vlaams minister-president en minister voor Cultuur Jan Jambon (N-VA) dat het museum over exact een jaar zal openen.

Volgens Jambon, als de vijfde Vlaamse minister van Cultuur die te maken heeft met deze renovatie, wilde de Vlaamse regering vaart maken bij de afwerking. "Bij de start van deze nieuwe Vlaamse regering beslisten we daarom resoluut om de nodige middelen vrij te maken voor de volledige uitvoering van het masterplan van het KMSKA. Het publiek had al lang genoeg moeten wachten op de heropening."

Volgens het oorspronkelijke plan moest het museumgedeelte nog voor de volledige afwerking van alle onderdelen opnieuw openen. In het verleden werden dan ook vroegere openingsdata naar voren geschoven, maar die bleken nooit haalbaar. De definitieve datum is echter 25 september 2022, zegt Luk Lemmens. "Bij mijn aanstelling als voorzitter in 2019 heb ik duidelijk gezegd dat ik pas een openingsdatum wou bekendmaken wanneer het zeker was dat we die zouden halen. Dat kunnen we vandaag doen."

Binnen enkele maanden verhuizen de meesterwerken van de kunstcollectie opnieuw naar de Museumzalen. Het KMSKA zal 50 museumzalen tellen, waarvan 37 voor de eigen collectie en 13 voor tijdelijke voorstellingen. Het is het grootste museum van Vlaanderen.

In het laatste jaar worden onder meer de tuin, kantoorvleugel en de De Keyserzaal afgewerkt. De totale kost van het project zal uiteindelijk zo'n 100 miljoen euro bedragen.

Het ontwerp van de tuin ligt in handen van Team Van Meer! Zij zorgen voor een hedendaagse interpretatie van de historische tuin. De tuin wordt symbolisch ook de eerste museumzaal, met sculpturen uit de KMSKA-collectie.

(Belga)

