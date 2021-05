Van 13 tot 16 mei staat Antwerpen helemaal in het teken van de hedendaagse kunst. Al zeven edities lang steunt het evenement opkomende kunstenaars met tentoonstellingen voor het brede publiek.

Het Antwerp Art weekend vindt jaarlijks plaats in Antwerpen. Vier dagen lang zetten musea, galerijen en kunstruimtes hun deuren wagenwijd open voor het grote publiek om samen de schoonheid van kunst te vieren. Naast exposities kan je ook verschillende artiesten ontmoeten, deelnemen aan gallery hopping tours en filmprojecten bekijken. Met de 70 binnen- en buitenlocaties valt er overal in de stad wel wat te beleven.

Ballooning a House is een video-installatie dat tijdens dit weekend vertoond zal worden. Kunstenaars Lena Daems en Frederik Van Remoortere willen met de installatie de focus van het publiek verleggen van het aardse naar een onbekend universum. De film wordt gedraaid op 14 en 15 mei om 21 uur op groot scherm in het stadspark.

Verder zijn er ook interactieve liveshows waarin projecten worden voorgesteld. Zo zullen verschillende artiesten, zoals Thomas Betsens en Johanna Van Overmeir, een optreden geven tijdens deze vierdaagse op het Falconplein. Dit ter ere van de Duitse artiest Joseph Beuys, die dit jaar 100 jaar zou geworden zijn. Ook voor kinderen zullen er workshops plaatsvinden, zoals 'Beuys for Kids!' waar kinderen kunnen leren werken met verschillende materialen in de Academie voor Schone Kunsten.

Meer info en het programma vind je op de website van het Antwerp Art Weekend.

Het Antwerp Art weekend vindt jaarlijks plaats in Antwerpen. Vier dagen lang zetten musea, galerijen en kunstruimtes hun deuren wagenwijd open voor het grote publiek om samen de schoonheid van kunst te vieren. Naast exposities kan je ook verschillende artiesten ontmoeten, deelnemen aan gallery hopping tours en filmprojecten bekijken. Met de 70 binnen- en buitenlocaties valt er overal in de stad wel wat te beleven. Ballooning a House is een video-installatie dat tijdens dit weekend vertoond zal worden. Kunstenaars Lena Daems en Frederik Van Remoortere willen met de installatie de focus van het publiek verleggen van het aardse naar een onbekend universum. De film wordt gedraaid op 14 en 15 mei om 21 uur op groot scherm in het stadspark. Verder zijn er ook interactieve liveshows waarin projecten worden voorgesteld. Zo zullen verschillende artiesten, zoals Thomas Betsens en Johanna Van Overmeir, een optreden geven tijdens deze vierdaagse op het Falconplein. Dit ter ere van de Duitse artiest Joseph Beuys, die dit jaar 100 jaar zou geworden zijn. Ook voor kinderen zullen er workshops plaatsvinden, zoals 'Beuys for Kids!' waar kinderen kunnen leren werken met verschillende materialen in de Academie voor Schone Kunsten. Meer info en het programma vind je op de website van het Antwerp Art Weekend.