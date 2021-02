Alle tien kustgemeenten en -steden zullen in 2021 deelnemen aan de zevende editie van Beaufort. Dat meldt provinciebedrijf Westtoer op de voorstelling van de kunsttriënnale. Van 27 mei tot 7 november zijn langs de volledige kustlijn een reeks nieuwe kunstwerken te zien.

Tijdens de editie van 2018 had Blankenberge als enige kustgemeente nog forfait gegeven voor het kunstproject. Aan deze editie nemen alle tien kustgemeenten deel, ook Blankenberge. 'Het Beaufortteam van Westtoer heeft ons dit keer kunnen charmeren met sterke artistieke concepten. Na intens overleg heeft Blankenberge beslist om te participeren en het initiatief van Westtoer voluit te steunen', zegt burgemeester van Blankenberge Daphné Dumery (N-VA).

Curator Heidi Ballet selecteerde 21 kunstenaars voor Beaufort. De artistieke selectie bestaat uit een mix van binnen- en buitenlandse kunstenaars. In elke kustgemeente komen twee kunstwerken en er wordt voor deze editie ook één kustbroed-project voorzien. In dat project zal een muziekstuk worden doorgegeven langs de tien kustgemeenten. Daarbij zullen lokale muziekgroepen hun eigen versie spelen van het stuk in een parade.

Perspectief bieden

Het thema van Beaufort 21 moet het publiek onder meer perspectief bieden in tijden van corona. 'Beaufort 21 draait rond de vraag 'hoe heeft deze Kust de mens veranderd'. Dit perspectief lijkt meer gepast na een jaar van pandemie. De werken zijn geïnspireerd door lokale verhalen, zowel uit de natuurlijke als de menselijke geschiedenis. Daarnaast benadrukken ze vergankelijkheid', aldus Ballet.

Voor de zevende editie is bewust voor een lange periode gekozen, van 27 mei tot 7 november. 'Bezoekers kunnen gedurende een langere periode in de eigen bubbel de vele kunstwerken langs de kust bezoeken. Spreiding in tijd en ruimte is perfect toepasbaar voor de Triënnale aan zee en alles kan dus coronaproof verlopen', aldus Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer. Aan het hele project hangt een prijskaartje van 2,3 miljoen.

