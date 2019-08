De zomervakantie loopt officieel op zijn einde. Niet getreurd, want traditiegetrouw is er in deze laatste week meer dan genoeg te beleven. Een bloemlezing!

Niet de cinema, maar Dé Cinema

De Studio en M HKA in Antwerpen openen donderdag 29 augustus officieel de deuren van hun eigen bioscoopzaal De Cinema. De zaal volgt de filosofie van De Studio en wil toegankelijk zijn voor iedereen. Zo zal er tijd en ruimte gemaakt worden voor films die wat zwaarder denkwerk vereisen, maar evengoed voor de popcultuur. Actuele prenten en filmgeschiedenis gaan hier hand in hand. 'Wij geloven in de terugkeer naar de filmzaal als collectieve ervaring', klinkt het. 'Wij geloven in schoonheid zonder houdbaarheidsdatum. Wij geloven in een dynamische canon. Wij geloven in de kracht van film als bijdrage aan het maatschappelijke debat.' Dat belooft.

Maarschalk Gerardstraat 4, 2000 Antwerpen. Bekijk het programma op decinema.be.

Feesten op het plein

De buurt rond het Mechelseplein is the place to be, want vlak naast De Cinema is er dit weekend ook het gratis stadsfestival Mechelsepleinfeesten. Op de planning staat veel liefde voor de buurt, cultuur en plezier en dat neemt concreet de vorm aan van verschillende concerten, verhalen over de buurt en frisse pintjes in de zon.

Line-up vind je op de Facebook-pagina van het evenement.

© Getty

Streekproducten aan zee

Op 31 augustus en 1 september kan je opnieuw genieten van tal van proevertjes op de streekproductenmarkt in Oostende. Van gerookte heilbot tot knapkoek: de gelegenheidsmarkt van VLAM en de stad Oostende zet de mooiste producten uit heel Vlaanderen in de spotlights. Met negen nieuwe standhouders vindt dit jaar de grootste editie van de streekproductenmarkt tot nu toe plaats.

Van 11 tot 18u. Stefanieplein, Oostende.

Meer eten in Brussel

Ook in Brussel mag er gesmuld worden. Van 5 tot en met 8 september zet het culinair festival eat! BRUSSELS, drink! BORDEAUX immers de rijke gastronomie van onze hoofdstad in de kijker. Die wordt vergezeld van verschillende glazen goede wijn, want maar liefst zestig wijnbouwers uit Bordeaux zakken af naar Brussel. Behalve eten en drinken kan je er ook heel wat interessante workshops volgen of leren hoe wijnbouwers omgaan met de klimaatverandering. Ook strijden verschillende Brusselse zaken tijdens het festival om de titel van Makers van de Beste Garnaalkroket.

Warandepark, Brussel. eat.brussels

Wandelen op de purperen hei

In de stille kempen

Op de purperen hei

Staat een eenzaam huisje

Met een berk erbij

Kalmthoutse Heide © Getty

Zin om te wandelen tussen de paarse natuurpracht van de heide? Dan is dit het ideale moment. Nog tot half september staat die namelijk in bloei. België heeft heel wat mooie natuurgebieden waar je kunt genieten van de purperen hei. Van Maasmechelen tot de Kalmthoutse heide en van Averbode tot Lommel: strek de benen en laat je verrassen door de kleurenpracht in eigen land.

Meer informatie via uitinvlaanderen.be

Het lijf als kunst

Van 7 tot 29 september kan je op twee Antwerpse locaties terecht voor dezelfde tentoonstelling. Zowel CASSTL als het Antwerp Art Pavilion pakken uit met het door Shirley Morales gecureerde ec · dy · sis. Centraal staat het menselijk lichaam, en hoe eigenaars daarvan er (niet) over beschikken.

null © Anna Garner

Openingsreceptie op vrijdag 6 september van 18u tot 22u. C A S S T L Braziliëstraat 27, Antwerpen en Antwerp Art Pavilion , Hanzestedenplaats 15, Antwerpen.

Swing!

Smeer op 31 augustus de benen in voor het gratis outdoor swing en lindy hop dansevent van Apollo Swing. Zak af naar Place de la Musique in Tour & Taxis voor deze swingende avond met live muziek en cocktails van de T&T bar. Bekijk ook zeker de website van Tour & Taxis voor de rest van hun zomerprogramma, het Summer Edition festival, dat nog tot 29 september loopt. Zo zijn er op vrijdag en zaterdag ook gratis films te bezichtigen in de openluchtbioscoop.

Startschot van de gratis danslessen: 15u. Meer info via tour-taxis.com

Artisan summer school

Een dag lang zet culinair werkhuis Bureau Cuisine pure ambacht centraal. Meester-charcutier Bart leert je worsten draaien, ambachtelijk bakker Floortje vertelt je alles over zuurdesem en slijper Johan zorgt ervoor dat je met een vlijmscherp mes terug naar huis gaat.

30 augustus van 9 tot 18u op de Brusselsesteenweg 151, Melle. Prijs: 145 euro. Bureaucuisine.be