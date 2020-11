Cultuurliefhebbers kunnen vanaf dinsdag 1 december ook opnieuw hun hartje ophalen in een reeks musea in Brussel.

Onder meer de tentoonstellingen in Bozar, van het Magritte Museum, het BELvue museum, Autoworld, Train World en ook van de kostuumverzameling van Manneken-Pis hebben de heropening op dinsdag bevestigd.

In Bozar, het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel, zijn vanaf dinsdag de tentoonstellingen 'Danser brut', 'Hotel Beethoven' en 'Philippe Vandenberg. Molenbeek', die voor de gedwongen sluiting al liepen, weer te bezoeken. Daarnaast is er ook een nieuwe expo: 'Facing Van Eyck. The Miracle of Detail'.

'Hoewel de dagelijkse coronacijfers hoopgevend dalen, zijn we ons ervan bewust dat de volksgezondheid zich nog steeds in een precaire situatie bevindt', stelt Bozar. 'De interne diensten stellen dan ook alles in het werk om het publiek opnieuw te kunnen ontvangen op veilige en comfortabele wijze.' Maatregelen die eerder al golden, zoals verplicht mondmasker en online reserveren, blijven van kracht.

Autoworld © Belga

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) laten weten dat het Magritte Museum op 1 december opnieuw opengaat. Het Old Masters Museum en de tijdelijke tentoonstellingen heropenen op donderdag 3 december, de andere collecties pas later.

Fans van auto's kunnen vanaf dinsdag weer terecht in Autoworld, in het Jubelpark. De expo 'Mazda 100 years' wordt verlengd tot in januari, en vanaf 18 december start de tentoonstelling 'Skoda 125 years'. Treinliefhebbers kunnen dan weer vanaf dinsdag opnieuw terecht in Train World, aan het station van Schaarbeek.

En ook de garderobe van Mannenken-Pis, die bestaat uit meer dan duizend kostuums, kan vanaf 1 december van naderbij worden bekeken.

